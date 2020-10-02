Копенгаген влаштував "Шоу Бенні Гілла" в Лізі Європи – парад курйозів і дикості вивів у груповий етап кривдника Колоса
Ігровий день у Лізі Європи подарував чимало сенсацій і по-справжньому сюрреалістичних моментів. Один із них організував данський Копенгаген у домашньому матчі проти хорватської Рієки (0:1).
Визначення "привезти гол у власні ворота" отримав нове значення на 20-й хвилині поєдинку Ліги Європи.
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Швидка контратака хорватів розпочалася у центрі поля. Далі один із оборонців у підкаті збив не опонента, а партнера по команді, голкіпер не зміг завадити форварду пробити, а коли м'яч влучив у перекладину, то Петер Анкерсен незграбно оформив автогол.
Цей гол виявився єдиним у поєдинку та вивів Рієку до групового етапу Ліги Європи. У попередньому раунді хорватський клуб вибив Колос із Ковалівки.
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