Екс-тренер Яремчука підписав із данцями контракт, розрахований до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт Копенгагена.

Наставник Гента відзначив несподіваний аспект у грі Яремчука

"Потрібно було щось абсолютно незвичайне, щоб спокусити мене на новий виклик прямо зараз, але можливість стати головним тренером Копенгагена, мабуть, з'явиться лише один раз у моїй кар'єрі.

Звичайно, я уважно стежив за Суперлігою, перебуваючи в Бельгії, а також бачив багато матчів Копенгагена. Я знаю, що вступаю до великого клубу, в якому є талановиті люди навколо мене, і це місце стоїть на міцній основі", – поділився Торуп у коментарі прес-службі.

До слова, Копенгаген нині розташувався на 8 місці у чемпіонаті Данії, маючи в активі 10 очок. Влітку Торуп покинув Гент через незадовільні результати.

Як Борусія рве Бундеслігу – Гладбах може впіймати Шахтар у пастку, але й подарувати українцям великий шанс на ЛЧ