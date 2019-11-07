Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Копенгаген приймає київське Динамо у 4-му турі ЛЄ 2019/20. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Копенгаген – Динамо

7 листопада 2019, початок о 19:55. Копенгаген, стадіон Паркен

Головний арбітр: Тамаш Богнар (Угорщина, 40 років)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартує 7 листопада 2019 року о 19:55. У Києві ці команди розійшлися миром 1:1. Команда Михайличенка продовжує утримувати безпрограшну серію, яка вже становить 11 матчів. Динамівці не мають права на поразку, адже двічі зіграли внічию після стартової перемоги і тепер ризикують покинути навіть другу сходинку. Копенгаген набрав пристойну форму. Після серії невдалих матчів у данській Суперлізі команда Сольбаккена виграла на внутрішній арені 4 рази поспіль, а також ні в чому не поступилася киянам на НСК Олімпійський.

Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Команда, яка переможе, одноосібно очолить групу. Утім, у попередній грі команди не особливо рвалися ризикувати – помітно, що тренери з повагою поставилися до своїх суперників. Офіційний сайт Копенгагена відзначає, що після особистої зустрічі Динамо не дозволило Шахтарю 10-й раз поспіль дійти до фіналу Кубка України. Водночас кияни втратили нагоду наблизитися до лідера на 8-очкову відстань, зігравши внічию з Карпатами, а данці за цей же період тільки перемагали. Останній матч у чемпіонаті ніби і завершився розгромом, але команда Сольбаккена реалізувала усі 3 удари у площину воріт, з яких 2 – з пенальті. Стандарти стандартами, а з гри Копенгаген зовсім не вразив.

Напередодні дуелі з Динамо данці продовжили контракт зі своїм лідером, 31-річним грецьким опорником португальського походження. Карлос Зека був настільки продуктивним і дієвим на НСК Олімпійський проти киян у центрі поля, що одне з данських видань пожартувало, мовляв, якби він був Прем'єр-міністром, то вже за годину б повернув Україні Крим. Інший приємний момент для Копенгагена – дебютний гол скандального екс-форварда Арсенала Бендтнера, який відзначився у Кубку Данії. Утім, Ніклас залишається не більше ніж запасним.

Цікаві факти

Центральний захисник Денис Попов після матчу з Копенгагеном видав 2-матчеву серію матчів, у який забивав гол – спочатку в Кубку України проти Шахтаря, а потім у ворота ФК Львів в УПЛ.

Беньямін Вербіч повертається на майже рідний Паркен, де провів купу матчів, немало забивав і асистував. Словенець провалив київський матч, але є одним із ключових гравців Динамо в чемпіонаті, принісши своїми 4-ма голами за 9 матчів 7 очок.

Динамо лише 1 раз програвало в Данії, а виграло 5 матчів. Копенгаген продовжує чекати своєї першої поразки від українців (2 перемоги і 5 нічиїх, а вдома ще краще – 2 звитяги та одна мирова).

З 19-го вересня, коли стартувала безпрограшна серія команди Михайличенка, воротарі киян не пропускають більше одного гола за гру.

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Динамівці завжди проходили данський бар'єр. Востаннє ж, коли їхніми суперниками була команда з цієї країни, дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи, обмінявшись перемогами з Ольборгом у 2014-му.

Динамо належить рекорд нічиїх в ЛЄ (21, з яких 10 на виїзді).

Копенгаген вдома не програє вже півроку, якщо не рахувати виліт у серії пенальті від Црвени Звезди в поточному сезоні Ліги чемпіонів. Команда Сольбаккена обіграла всіх своїх суперників у рідних стінах, крім сербів і Мітьюлланда (0:0 з лідером чемпіонату Данії), за 11 матчів з травня. Копенгаген у 2019-му і взагалі вдома програв лише Норшеллану (1:3).

Дуель найкращих асистентів знову пройде на правому фланзі. Віктор Фішер рідко забиває, але вже віддав 8 гольових пасів. У Циганкова голів і асистів порівну (по 5).

Копенгаген – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Marathon Bet вважає фаворитом дуелі данців. Коефіцієнт на перемогу Копенгагена за день до матчу становить 2,56. Якщо вгадати тріумф Динамо, то кожна поставлена гривня помножиться на 3,02. У нічию вірять найменше (коефіцієнт 3,28). Також букмекери вважають, що в Данії не варто чекати зливи голів. На те, що команди заб'ють менше ніж 2,5 м'яча, виставили коефіцієнт 1,64. Якщо ви вгадаєте, що буде мінімум 3 голи, ставка помножиться на 2,4.

Кадрова ситуація

У Копенгагена повернувся головний бомбардир Н'Дойє. Сенегалець вже навіть довів лік забитих м'ячів до 6-и, принісши 3 очки на полі Орхуса. Однак Даме, схоже, знову отримав пошкодження і до Динамо не готується. У киян повертаються захисник Тамаш Кадар і півзахисник Віталій Буяльський, але їхній стан – велике невідоме. Якщо вони не вийдуть у старті, найбільша загадка полягає в тому, хто зіграє на флангах атаки і під нападниками.

Циганков на позиції десятки і Караваєв праворуч? Цілком можливо. Де Пена має менші шанси зіграти ліворуч, ніж Вербіч, який у центрі виглядав гірше за динамівського Віктора. Шапаренко поки отримує час тільки в УПЛ. Після нічиєї з Копенгагеном Михайличенко довів, що вміє цілком успішно використовувати різні варіанти і позитивно дивувати кадровими та тактичними рішеннями. Утім, основа киян значною мірою, якщо не повністю, нагадуватиме практично ідеальний матч з Шахтарем.

Орієнтовні склади на матч Копенгаген – Динамо

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Ов'єдо – Стаге, Зека, Фальк Єнсен, Фішер – Сотіріу, Сантос

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Шепелєв, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Не варто очікувати великої кількості голів. Копенгаген уже другий сезон поспіль не дуже тішить результативністю на груповому турнірі Ліги Європи. Динамо, вочевидь, спробує скористатися більшою відкритістю суперника, якого гнатимуть рідні трибуни. Однак навряд чи данці дуже розкриватимуться. Михайличенко визнав, що в Києві не вдалося нав'язати команді Сольбаккена свою гру, тож чекаємо другий підхід.

У такій каламутній воді кияни мали б використати свій шанс, якщо зіграють так само агресивно і самовіддано, як проти Шахтаря у Кубку України. Нічия уже не дуже влаштовуватиме (особливо динамівців, якщо завершать 0:0, адже тоді Копенгаген матиме перевагу за особистими зустрічами), позаяк Мальме може вирватися вперед, якщо переможе Лугано в іншій грі цього квартету.

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