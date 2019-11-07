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Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

12:22 118 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи
Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи – трансляція 7 листопада 2019

Копенгаген приймає київське Динамо у 4-му турі ЛЄ 2019/20. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартує 7 листопада 2019 року о 19:55. У Києві ці команди розійшлися миром 1:1. Команда Михайличенка продовжує утримувати безпрограшну серію, яка вже становить 11 матчів. Динамівці не мають права на поразку, адже двічі зіграли внічию після стартової перемоги і тепер ризикують покинути навіть другу сходинку.

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Копенгаген набрав пристойну форму. Після серії невдалих матчів у данській Суперлізі команда Сольбаккена виграла на внутрішній арені 4 рази поспіль, а також ні в чому не поступилася киянам на НСК Олімпійський. "Це буде крутий бій", – анонсують гравці суперника.

Копенгаген – Динамо: де дивитися матч онлайн

Гру транслюватиме "Футбол 1", починаючи з 19:50. На цьому ж каналі о 19:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська". Крім цього, "Футбол 24" проведе пряму онлайн-трансляцію матчу Копенгаген – Динамо.

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Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
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