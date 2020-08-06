Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Копенгаген розгромив чемпіона Туреччини та зіграє у чвертьфіналі ЛЄ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Після домашньої перемоги 1:0 саме турки вважалися фаворитом протистояння. Втім, Копенгаген відкрив рахунок вже в дебюті – Вінн ударом головою замкнув подачу з флангу.

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По перерві той же Вінн оформив дубль, реалізувавши пенальті за гру рукою, а крапку в матчі поставив Фальк, влучно пробивши в нижній кут з лінії штрафного. 3:0 – суперник Динамо в груповому турнірі ЛЄ продовжує свій турнірний шлях.

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