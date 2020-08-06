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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Копенгаген розгромив чемпіона Туреччини та зіграє у чвертьфіналі ЛЄ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

4’ Йонас Вінн
53’ Йонас Вінн
62’ Расмус Фальк
 
4’ Йонас Вінн
53’ Йонас Вінн
62’ Расмус Фальк

Після домашньої перемоги 1:0 саме турки вважалися фаворитом протистояння. Втім, Копенгаген відкрив рахунок вже в дебюті – Вінн ударом головою замкнув подачу з флангу.

Копенгаген зганьбив Істанбул Башакшехір та завоював путівку у чвертьфінал Ліги Європи

По перерві той же Вінн оформив дубль, реалізувавши пенальті за гру рукою, а крапку в матчі поставив Фальк, влучно пробивши в нижній кут з лінії штрафного. 3:0 – суперник Динамо в груповому турнірі ЛЄ продовжує свій турнірний шлях.

В 1/4 фіналу суперником данців стане Манчестер Юнайтед.

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу
5 серпня
11598
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Ліга Європи Копенгаген Копенгаген Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Відеоновини Копенгаген - Істанбул Башакшехір
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