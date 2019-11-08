Копенгаген – Динамо: Вербіч залишився в захваті від атмосфери на стадіоні у виїзному поєдинку

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від підтримки фанатів у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Дуже особлива гра для мене, стільки емоцій, дуже приємно було повернутися назад. Хочеться подякувати всім київським фанатам, які прилетіли підтримати нас.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дякую всім фанатам Копенгагена, які виявили мені велику повагу, особливо 12-му сектору за такий теплий прийом", – поділився Вербіч дописом у своєму Instagram.

Нагадаємо, до переходу в Динамо Вербіч виступав за Копенгаген протягом трьох сезонів. Відзначимо, що саме словенець врятував нічию в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи Копенгаген – Динамо (1:1).

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