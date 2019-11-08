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Копенгаген – Динамо: Вербіч залишився в захваті від атмосфери на стадіоні у виїзному поєдинку

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Копенгаген – Динамо: Вербіч залишився в захваті від атмосфери на стадіоні у виїзному поєдинку
Беньямін Вербіч / dynamo.kiev.ua

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від підтримки фанатів у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Дуже особлива гра для мене, стільки емоцій, дуже приємно було повернутися назад. Хочеться подякувати всім київським фанатам, які прилетіли підтримати нас.

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Дякую всім фанатам Копенгагена, які виявили мені велику повагу, особливо 12-му сектору за такий теплий прийом", – поділився Вербіч дописом у своєму Instagram.

Нагадаємо, до переходу в Динамо Вербіч виступав за Копенгаген протягом трьох сезонів. Відзначимо, що саме словенець врятував нічию в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи Копенгаген – Динамо (1:1).

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Теги
Ліга Європи Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо Динамо Копенгаген - Динамо Копенгаген Копенгаген футбольні фанати
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