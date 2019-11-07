Копенгаген – Динамо: Вербіч поскаржився на проблеми киян з психологією

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч підсумував матч проти Копенгагена (1:1), у якому він зрівняв рахунок на 70-й хвилині.

"Не радів, коли забив гол, тому що поважаю уболівальників Копенгагена. Були хороші емоції і перед, і під час матчу. Вболівальники теж показали, що поважають мене. Вони писали мені в Instagrаm і Facebook. Бажали, щоб я добре зіграв, але щоб ми програли. Не вийшло.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, що сьогодні ми повинні були вигравати. Наша команда краща, ніж Копенгаген. Створили багато моментів і забили, але пропустили через помилки на початку матчу. Перед грою говорили, що так не можна, але це сталося. Не будемо шукати винного, просто треба краще починати гру в плані психології. Потрібно щось зробити, щоб не пропускати на перших хвилинах", – цитує Вербіча Dynamomania.

Нагадаємо, до переходу в Динамо Вербіч виступав за Копенгаген протягом трьох сезонів. Сьогоднішній гол став для словенця першим в поточному розіграші Ліги Європи.

Динамо пробачило Копенгаген у брудному матчі Ліги Європи – Циганков змарнував пенальті