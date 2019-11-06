Копенгаген – Динамо: Сольбаккен оцінив шанси данців на перемогу у матчі

Наставник данського Копенгагена Столе Сольбаккен поділився думками щодо матчу 4-го туру Ліги Європи проти київського Динамо.

"Це буде складний матч, де обидві команди періодами будуть володіти ініціативою. Багато що залежить від результату матчу Лугано – Мальме, але це ніяк не вплине на те, що ми збираємося боротися завтра з Динамо.

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Ми хочемо отримати три очки, але ми далекі від впевненості у перемозі над Динамо, яке добре проявляє себе в командній грі, також у них є індивідуально сильні футболісти. Ми добре зіграли на виїзді, але, думаю, Динамо залишається фаворитом групи.

Складно сказати, забігаючи наперед, чи буде нічия хорошим результатом. Вона може бути такою, але якщо у нас буде багато моментів – нічия нас не задовольнить. Наш напад стає з кожним разом кращим, Сотіріу і Сантос забивають щоразу більше, як і Бендтнер", – цитує Сольбаккена офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, вже завтра, 7 листопада, Копенгаген у рамках 4-го туру Ліги Європи прийматиме Динамо. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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