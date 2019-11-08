Копенгаген – Динамо: Сабо вказав на помилки киян у матчі Ліги Європи

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від матчу 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Копенгагена (1:1).

"Динамо зіграло непогано, домінувало. У мене було передчуття, що ось-ось заб'ють другий м'яч, але не вдалось. Хоча атакували, мали перевагу, а Копенгаген грав на відбій та інколи контратакував. Динамівці виглядали набагато кращими за суперника, але втратили три очки.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Пропущений гол? У нас біда – в кожному матчі хтось робить гольові помилки. Бущан, візьми та вибий м'яч кулаком! Ні, він хоче зловити, де помиляється. Тренер воротарів там же хороший, Михайлов... Знову прикра помилка. Скільки можна цих помилок?! Ми бачимо, що кияни почали грати в інший футбол, мали повну перевагу, але потрібно бити і забивати. Немає перемоги без голів", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо