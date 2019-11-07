Копенгаген – Динамо: Попов вважає, що гравець данців заслуговував на вилучення

Захисник київського Динамо Денис Попов поділився емоціями після матчу 4-го туру Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Обидва матчі з Копенгагеном – трохи схожі. Хотіли іншого результату, але вийшло те, що вийшло. Зрозуміло, що для нас це негативний результат.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні на полі було багато емоцій і боротьби. Гравець команди суперника наступив Сидорчуку на ногу. Видно було, що це спеціально. Тому це викликало в мене емоції. Я вважаю, що в тому епізоді гравець Копенгагена заслуговував на суворіше покарання. Якби суддя уважніше дивився, все могло бути по-іншому.

Чи не хочу я перекваліфікуватися в нападника? Ні. Кожен повинен виконувати на полі свої функції", – цитує Попова Dynamomania.

Епізод, про який говорить захисник Динамо, відбувся на 83-й хвилині. За його підсумками одразу троє гравців отримали попередження: Віктор Нельсон, Ніколас Сантос та Артем Шабанов.

Нагадаємо, кияни не змогли обіграти Копенгаген в 4-му турі Ліги Європи і залишилися на другому місці в групі В.

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