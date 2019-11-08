Копенгаген – Динамо: післяматчева прес-конференція Столе Сольбаккена

Головний тренер Копенгагена Столе Сольбаккен поділився враженнями після матчу з Динамо в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Часом Динамо грало краще за нас, але не було відчуття, що ми вибували з гри. Ми грали добре, старалися. У Києві ми зіграли краще, сьогодні довелося складніше – темп гри був досить високим.

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Сьогодні Динамо діяло більш збалансовано, ніж в київському матчі проти нас. В цьому плані хотів би зробити комплімент своєму колезі.

Ми допустили грубу помилку, коли дозволили Вербічу зрівняти. Знаємо, що він підробляє м'яч під праву ногу. Після пропущеного м'яча ми трохи підсіли, кияни були швидшими, але все одно показали фантастичну гру проти Динамо в двох матчах з високим темпом і інтенсивністю.

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Все в наших руках. Якщо переможемо Мальме в останньому матчі, то пройдемо далі. Ми досі залишаємося у грі", – цитує Сольбаккена прес-служба Копенгагена.