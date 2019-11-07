Копенгаген – Динамо: команди визначилися з формами на матч Ліги Європи

Сергій Тищенко — 16:00 2677
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"Український Неймар": чому прогрес Мудрика у Шахтарі – неможливий
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"Гол Мораєса став переломним": чому Коноплянки бракувало, Марлос заслужив вилучення, а Пятов не зрозумів, як пропустивЛіга чемпіонів — 14:00 7666
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Копенгаген – Динамо: де дивитися матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12:22 1851
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"Пятов – топовий розбійник", або велика втрата Шахтаря перед Києвом: реакція соцмереж на хорватське диво "гірників" в ЛЧЛіга чемпіонів — 12:00 12883
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