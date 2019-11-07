Копенгаген – Динамо: команди визначилися з формами на матч Ліги Європи

Копенгаген та Динамо визначилися з комплектами ігрових форм, у яких вони вийдуть на поле в матчі 4-го туру Ліги Європи.

Польові гравці Динамо зіграють в синьому комплекті форми, а воротар – у жовтому. Господарі вийдуть на поле у своїх традиційних кольорах: польові гравці у білій формі з синіми елементами, а воротар – у блакитному, інформує офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, матч Ліги Європи Копенгаген – Динамо відбудеться сьогодні в столиці Данії. Початок гри – о 19:55 за київським часом. Після трьох турів обидві команди мають в активі 5 очок і очолюють групу В.

Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи