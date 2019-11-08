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Копенгаген – Динамо: Головко не згідний з результатом матчу Ліги Європи

08:26 2163 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: Головко не згідний з результатом матчу Ліги Європи
Копенгаген – Динамо/ Фото Getty Images

Екс-захисник Динамо Олександр Головко поділився враженнями від поєдинку киян в рамках 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Копенгагена.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Гол на перших хвилинах в ворота Динамо не повинні були зараховувати – був поштовх воротаря. При цьому слід зазначити помилку Вербіча, який недопрацював зі своїм гравцем.

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На 13-й хвилині пенальті в ворота поставили заслужено. Здавалося, що команда могла підсісти психологічно після пропущеного гола і незабитого пенальті, але цього не сталося. Для Динамо не проблема пропустити першим і продовжити грати в свій футбол.

Гол Динамо? Дуже складний м'яч для воротаря – низка ніг своїх і чужих. Непросто в такій ситуації працювати по м'ячу. Гол заслужений, який назрівав з першого тайму. Команда виглядала агресивно і готова була забити", – сказав Головко в ефірі ТК Футбол 1.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

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Ліга Європи Копенгаген - Динамо Динамо Динамо Олександр Головко Олександр Головко
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