Копенгаген – Динамо: Головко не згідний з результатом матчу Ліги Європи

Екс-захисник Динамо Олександр Головко поділився враженнями від поєдинку киян в рамках 4-го туру групового етапу ЛЄ проти Копенгагена.

"Гол на перших хвилинах в ворота Динамо не повинні були зараховувати – був поштовх воротаря. При цьому слід зазначити помилку Вербіча, який недопрацював зі своїм гравцем.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На 13-й хвилині пенальті в ворота поставили заслужено. Здавалося, що команда могла підсісти психологічно після пропущеного гола і незабитого пенальті, але цього не сталося. Для Динамо не проблема пропустити першим і продовжити грати в свій футбол.

Гол Динамо? Дуже складний м'яч для воротаря – низка ніг своїх і чужих. Непросто в такій ситуації працювати по м'ячу. Гол заслужений, який назрівав з першого тайму. Команда виглядала агресивно і готова була забити", – сказав Головко в ефірі ТК Футбол 1.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців