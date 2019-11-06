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Копенгаген – Динамо: голкіпер "біло-синіх" залишився у Києві

14:12 1407 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: голкіпер "біло-синіх" залишився у Києві
Руслан Нещерет / фото: ФК Динамо Київ

Воротар Динамо Руслан Нещерет не полетів до Копенгагена разом із командою.

 

Руслан Нещерет залишився у Києві, аби зіграти за Динамо U-19 проти ПАОКа, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Раніше зазначалось, що голкіпер вилетить разом з першою командою на матч Ліги Європи проти Копенгагена, однак тренери вирішили надати Нещерету ігрову практику в матчі Юнацької Ліги УЄФА. Після цього воротар вилетить до Данії, аби підстрахувати команду на випадок форс-мажорної ситуації.

Додамо, що Нещерет провів у складі Динамо U-19 2 матчі в рамках Юнацької Ліги УЄФА, пропустивши лише один гол. Матч з ПАОКом відбудеться сьогодні, 6 листопада, початок о 17:00.

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Копенгаген - Динамо Юнацька ліга УЄФА Руслан Нещерет Руслан Нещерет Юнацька ліга УЄФА 2019/20
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