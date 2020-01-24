Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії – на Класіко доведеться зачекати

В Іспанії відбулось жеребкування 1/8 фіналу національного Кубка. Реал і Барселона дізнались суперників.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії:
Бадахос – Гранада
Культураль Леонеса – Валенсія
Тенеріфе – Атлетік
Сарагоса – Реал Мадрид
Мірандес – Севілья
Райо Вальєкано – Вільяреал
Барселона – Леганес
Реал Сосьєдад – Осасуна
Відзначимо, що рівно половина клубів елітного дивізіону вже припинила боротьбу за трофей. Найбільшою сенсацією став ганебний виліт Атлетіко, який не впорався з представником третього дивізіону Леонесою. Боротьбу за Кубок Короля продовжують десять команд Ла Ліги, три – з Сегунди, два – з Терсери. Реал і Барселона могли зустрітись вже на цій стадії, але не судилось. З Класіко наразі доведеться зачекати.
Прімера: Осасуна, Севілья, Барселона, Атлетік, Гранада, Реал Мадрид, Валенсія, Вільяреал, Реал Сосьєдад, Леганес
Сегунда: Сарагоса, Тенеріфе, Мірандес, Райо Вальєкано
Сегунда Б: Бадахос, Культураль Леонеса
Протистояння 1/8 фіналу Кубка Іспанії відбудуться 28-30 січня та складаються з однієї зустрічі. Команди, які зазначені в парах першими, гратимуть вдома.