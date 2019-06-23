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Копа Амеріка: Венесуела здолала Болівію і вирвала путівку до плей-офф

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Копа Амеріка: Венесуела здолала Болівію і вирвала путівку до плей-офф
Болівія – Венесуела, Копа Амеріка-2019

Збірна Венесуели здобула надважливу перемогу в матчі останнього туру групи А.

Копа Амеріка, 3 тур, група А

Болівія – Венесуела – 1:3

Голи: Хустініано, 82 – Мачіс, 2, 55, Мартінес, 87

"Винороби" скористалися поразкою Перу у паралельному протистоянні з Бразилією.

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Героєм Венесуели став хавбек Дарвін Мачіс. Гравець з науковим іменем забив по голу у дебюті кожного з таймів і забезпечив своїй команді комфортну перевагу. Opta додала, що його результативний удар на 2-ій хвилині став найшвидшим для Копа Амеріка в ХХІ столітті.

Обмін м'ячами у кінцівці зустрічі на розподіл очок ніяк не вплинув – перемога підопічних Рафаеля Дудамеля з рахунком 3:1. Венесуела вслід за Бразилією проходить у плей-офф, а Болівія їде додому з нулем очок.

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Теги
Світ Венесуела Венесуела Болівія Болівія Копа Амеріка-2019 Дарвін Мачіс Дарвін Мачіс
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