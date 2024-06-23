Копа Амеріка: Венесуела у вольовому стилі обіграла Еквадор, Мексика здолала Ямайку
Відбулись чергові матчі групового етапу Копа Амеріка-2024. Читайте звіт поєдинків та відеоогляд зустрічей в цій новині на "Футбол 24".
Копа Амеріка-2024, 1-й тур, група B
Еквадор – Венесуела – 1:2
Голи: Сармієнто, 40 – Кадіс, 64, Бельйо, 74
Вилучення: Еннер Валенсія, 22
Мексика – Ямайка – 1:0
Гол: Артеага, 69
Вночі з суботи на неділю відбулись одразу два поєдинки групи B на Копа Амеріка. В першому зійшлись Еквадор та Венесуела. Еквадор залишився у меншості на 22-й хвилині – Валенсія намагався дістатись до м'яча та шипами влетів у суперника. Це не завадило Еквадору повести в рахунку: Сармієнто загубили в штрафному, і той точно пробив після рикошету.
Але Венесуела в більшості не лише відігралась, а й вирвала перемогу. Рахунок зрівняв Кадіс, який пробив впритул до ближньої стійки, а трохи пізніше Бельйо вдало зіграв на добиванні.
А в іншому матчі групи Мексика мінімально здолала Ямайку. Перший тайм пройшов без голів, але по перерві Артеага забив вирішальний гол – захиснику зручно скинули на лінії штрафного, а тому вдався удар у дальній кут.