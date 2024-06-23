Копа Амеріка-2024, 1-й тур, група B

Еквадор – Венесуела – 1:2

Голи: Сармієнто, 40 – Кадіс, 64, Бельйо, 74

Вилучення: Еннер Валенсія, 22

Мексика – Ямайка – 1:0

Гол: Артеага, 69

Вночі з суботи на неділю відбулись одразу два поєдинки групи B на Копа Амеріка. В першому зійшлись Еквадор та Венесуела. Еквадор залишився у меншості на 22-й хвилині – Валенсія намагався дістатись до м'яча та шипами влетів у суперника. Це не завадило Еквадору повести в рахунку: Сармієнто загубили в штрафному, і той точно пробив після рикошету.

Але Венесуела в більшості не лише відігралась, а й вирвала перемогу. Рахунок зрівняв Кадіс, який пробив впритул до ближньої стійки, а трохи пізніше Бельйо вдало зіграв на добиванні.

А в іншому матчі групи Мексика мінімально здолала Ямайку. Перший тайм пройшов без голів, але по перерві Артеага забив вирішальний гол – захиснику зручно скинули на лінії штрафного, а тому вдався удар у дальній кут.