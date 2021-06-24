ФФК на своєму офіційному сайті опублікувала звернення до організаторів Копа Амеріка з проханням відсторонити від роботи суддівську бригаду, яка працювала на матчі з бразильцями.

Півзахисник збірної Колумбії забив розкішний гол у ворота Бразилії – голкіпер не мав шансів проти гарматної бісіклети

Колумбійці впевнені, що головний арбітр Нестор Пітана повпливав на результат зустрічі, коли не зупинив гру через попадання у нього м'яча. Бразилія після цього вийшла в атаку, що завершилась голом Фірміно. "Жовті" почали протестувати. Це призвело до того, що рефері додав 10 хвилин, а на останній з них Каземіро забив переможний м'яч.

Поєдинок завершився звитягою Бразилії, яка виграла групу В та вийшла в плей-офф. Колумбія теж кваліфікувалась у чвертьфінал.

Копа Амеріка: Бразилія дотиснула Колумбію і виграла групу В, Перу та Еквадор обмінялися розкішними таймами