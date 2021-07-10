У матчі за третю сходинку перуанцям не вистачило лічених хвилин, аби дотягнути до серії пенальті. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, матч за 3 місце

Колумбія – Перу – 3:2

Голи: Куадрадо, 49, Діас, 66, 90+4 – Йотун, 45, Лападула, 82

Копа Амеріка: Бразилія завдяки сольному проходу Неймара мінімально обіграла Перу і стала першим фіналістом турніру

У боротьбі за бронзу зійшлись Колумбія та Перу. "Інки" у першому таймі, на противагу супернику, створили два стовідсоткові моменти, однак кульгала реалізація. Чого лише вартує промах Джанлуки Лападули з центра воротарського майданчика після ювелірної передачі партнера. Однак, гол у роздягальню перуанці таки забили: Крістіан Куева отримав пас на лівому фланзі, протягнув сферу з центра поля до штрафного майданчика суперника і відпасував на Йосімара Йотуна. Півзахисник мексиканського Крус Асуль з району одинадцятиметрової позначки перекинув сферу через голкіпера.

Одразу по перерві Хуан Куадрадо ефектним пострілом зі штрафного у правий нижній кут воріт зрівняв рахунок у матчі. Згодом команди обмінялись вбивчими моментами: на постріл Луїса Діаса у падінні ножицями зреагував голкіпер, а удар Лападули прийшовся у поперечину. Зрештою, в середині другого тайму доля таки усміхнулась Діасу і після його сольного проходу лівим флангом м'яч опинився у сітці. За вісім хвилин до завершення матчу кутовий дозволив Лападулі відновити статус-кво.

Основний час сплинув і, здавалось, серії пенальті не оминути, коли на четвертій доданій хвилині все той же Діас зважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер збірної Перу у падінні навіть торкнувся м'яча, однак не зміг завадити йому влетіти у дев'ятку. Часу, аби відігратися, перуанцям вже не вистачило. Таким чином Колумбія у драматичному матчі завоювала бронзу Копа Амеріка.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня у фіналі турніру зійдуться збірні Аргентини та Бразилії.

Копа Амеріка: Аргентина в серії пенальті здолала Колумбію і зіграє з Бразилією у фіналі – голкіпер став героєм