Копа Амеріка-2021, 1/4 фіналу

Уругвай – Колумбія – 0:0 (пенальті – 2:4)

Аргентина – Еквадор – 3:0

Голи: де Пауль, 40, Л. Мартінес, 84, Мессі, 90+3

Вилучення: Інсап'є, 90+2 (Е)

Копа Амеріка: Бразилія в меншості переграла Чилі та вийшла до півфіналу, Перу лише в серії пенальті здолала Парагвай

Колумбійці цілком могли вирішити долю протистояння ще в основний час. Головна небезпека "кав'ярників" походила від Сапати та Мурієля. Однак, їхнім пострілам у першому таймі бракувало влучності. Міг забити ударом із середньої дистанції і Куельяр, але Хіменес вчасно кинувся під м'яч.

Уругвай додав після перерви. Спершу Вальверде перспективно прострілив на дальню стійку – оборона Колумбії зіграла грамотно. Згодом Оспіна лише дивом витягнув із дальньої дев'ятки навіс Нандеса з правого флангу. Натомість Де Арраскаета після стінки з Кавані пробив занадто прямолінійно.

Під завісу 90 хвилин Сапата змарнував ще дві нагоди. Перший його удар головою класно парирував Муслера. А ось у другому епізоді акцентовано пробити нападнику завадив Хіменес. Зрештою, дійшло до серії пенальті. Там колумбійці постали в усій красі – реалізували свої спроби, а Давід Оспіна взяв удари Хіменеса і Віньї.

Аргентина взяла м'яч під контроль із перших хвилин протистояння з еквадорцями. Реальна нагода забити з'явилася на 23-й хвилині: Мессі вискочив на побачення з Галіндесом, але влучив у стійку. Забили "альбіселесте" перед перервою, коли Родріго де Пауль зіграв в атаці другим темпом і забив у фактично порожні ворота після пасу Мессі.

Ще двічі аргентинці забили в ендшпілі поєдинку. На 84-й команда Скалоні організувала атаку 3 в 1, на фініші якої Ліонель виклав м'яч під удар Мартінесу – Лаутаро безжально пробив у верхній кут.

У доданий арбітром час П'єро Інсап'є отримав пряму червону за зрив побачення Ді Марії з голкіпером ледь не в останній атаці Аргентини. Покарання виявилося подвійним. Ліонель Мессі фірмовим пострілом зі штрафного зробив рахунок розгромним.

Отже, у півфіналі Копа Амеріка 6-7 липня зійдуться Бразилія – Перу та Аргентина – Колумбія.