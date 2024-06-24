Відбулись чергові матчі Копа Амеріка-2024, в яких свої матчі провели США та Уругвай. Звіт про матчі та відеоогляди поєдинків дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 1-й тур, група C

США – Болівія – 2:0

Голи: Пулішіч, 3, Балогун, 43

Уругвай – Панама – 3:1

Голи: Араухо, 16, Дарвін Нуньєс, 85, Вінья, 90+1 – Мурільйо, 90+5

У групі C свою участь на Копа Амеріка-2024 розпочала збірна США, яка впевнено перемогла Болівію. Початок вийшов фантастичним – Пулішіч після розіграшу кутового шикарним ударом поцілив у дальню дев'ятку. Закріпив успіх Балогун, який з меж штрафного пробив точно під дальню стійку – Пулішіч віддав результативну передачу. Суддя ще й не зарахував гол Балогуна в другому таймі – Веа опинився в очевидному офсайді в епізоді перед цим.

Копа Амеріка: Венесуела у вольовому стилі обіграла Еквадор, Мексика здолала Ямайку

А в іншій парі групи C Уругвай також впевнено здолав Панаму. Рахунок божевільним пострілом відкрив Максімільяно Араухо, який, перебуваючи ближче до лівого фланга, з лівої поцілив під дальню стійку. Подвоїв перевагу Дарвін Нуньєс, який вдало зіграв на добиванні та прошив воротаря ударом з лету. Вінья зробив рахунок розгромним під завісу матчу, але Мурільйо дуже красиво один м'яч відквитав.

Аргентина стартувала з перемоги на Копа Амеріка – Мессі виправився асистом за змарновані виходи віч-на-віч