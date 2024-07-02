Копа Амеріка-2024 залишилася без господарів – Уругвай вибив США, гол зірки УПЛ приніс сенсаційного учасника чвертьфіналу
Завершилася боротьба в групі С на Копа Амеріка-2024. Уругвай і Панама вийшли до плейоф.
Копа Амеріка-2024. Група С, 3 тур
США – Уругвай – 0:1
Гол: Олівера, 66
Болівія – Панама – 1:3
Голи: Міранда, 69 – Фахардо, 22, Герреро, 79, Яніс, 90+1
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США загнали себе у глухий кут, несподівано програвши Панамі чотири дні тому. Тож в останньому турі було необхідно перемагати лідера групи. Втім, не вийшло зовсім. Команда Марсело Б'єлси повністю переграла американців, хоч і забила лише один гол, який у свій актив записав Матіас Олівера. США вилетіли з домашнього Копа Амеріка.
Провалом господарів скористалися панамці, які спочатку обіграли їх, а сьогодні вночі прибили Болівію. У звітному матчі другий (і переможний) гол забив нападник луганської Зорі Едуардо Герреро. Панама лише вдруге грає у фінальній частині Копа Амеріка й вперше змогла подолати груповий етап.