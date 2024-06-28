На Кубку Америки в США продовжуються матчі групового етапу. Читайте про свіжі перемоги Уругвая та Панами на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 2-й тур

Група С

Уругвай – Болівія – 5:0

Голи: Пеллістрі, 8, Нуньєс, 21, Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89

Панама – США – 2:1

Голи: Блекман, 26, Фахардо, 83 – Балогун, 22

Вилучення: Карраскілья, 88 (червона картка, Панама) – Веа, 18 (червона картка, США)

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У першому матчі групи С Уругвай каменя на камені не залишив від Болівії. Вже на початку зустрічі півзахисник Гранади Пеллістрі головою засмкун простріл на дальній стійці. В середині тайму лідер Ліверпуля Нуньєс увірвався у штрафний і пробив чітко поміж ніг голкіпера.

Наступного гола довелось чекати майже 50 хвилин – Максиміліано Араухо у боротьбі з захисником зумів вже у падінні проштовхнути сферу у сітку (знову міні-воротами стали ноги кіпера болівійців). Вальверде та Бентанкур добили суперника, забивши наприкінці зустрічі.

У паралельному матчі квартету Панама несподівано здолала США. Ще до середини тайму господарі змагань залишились у меншості – півзахисник Ювентуса Веа в центрі поля в неігровому епізоді махнув рукою і влучив супернику у голову. Рефері пішов дивитись VAR і виписав Тімоті червону картку. Попри це за чотири хвилини США вийшли вперед – гарматний удар з лінії штрафного вдався форварду Монако Балогуну.

Та вже у наступній атаці Панама зрівняла: захисник Слована Блекман ювелірним ударом пробив під ліву стійку (голкіпер у стрибку намагався дістати, але не вистачило лічених сантиметрів). На останніх хвилинах Фахардо з близької відстані зумів результативно замкнути навіс партнера і вивів панамців вперед. За трохи рефері зрівняв склади, вилучивши Карраскілью, але на рахунок це вже ніяк не повпливало.

Після двох турів Уругвай з 6-ма балами лідирує у групі С. У США та Панами по 3 пункти, Болівія поки без очок.