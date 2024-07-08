Вже зовсім скоро на Копа Амеріка відбудуться півфінальні поєдинки. До четвірки найкращих раніше пробились Аргентина, Канада, Колумбія та Уругвай. Статистичний портал Opta проаналізував перспективи на перемогу збірних, які продовжують брати участь у турнірі.

Уругвай в серії пенальті не пустив Бразилію у півфінал Копа Амеріка-2024, Колумбія знищила команду зірки УПЛ

Найбільші шанси забрати заповітний Кубок мають аргентинці. Коефіцієнт на успіх чинних чемпіонів світу складає 51,81%. На другій сходинці йде Уругвай (27,60%). До трійки потрапила також Колумбія (16,73%). Найменші шанси на тріумф приписують Канаді (3,86%).

Нагадаємо, 10 липня у півфіналі Копа Америка-2024 Аргентина зіграє з Канадою, а днем пізніше, 11 липня, Уругвай зійдеться з Колумбією.

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