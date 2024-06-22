Перу та Чилі зіграли внічию у першому турі групового етапу Копа Амеріка-2024. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Копа Амеріка 2024, 1-й тур, група A

Перу – Чилі – 0:0

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Чилі та Перу зіграли доволі нудний матч. Хоч команди намагалися створювати моменти, вони були не дуже якісними, а у площину воріт на двох було лише п'ять ударів за 90 хвилин. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Перу у наступному турі зіграє з Канадою, а ось Чилі буде боротися проти Аргентини, яка є чинним володарем трофея.