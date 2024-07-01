Копа Амеріка-2024, 2-й тур

Група В

Мексика – Еквадор – 0:0

Ямайка – Венесуела – 0:3

Голи: Бельйо, 49, Рондон, 56, Рамірес, 85

Копа Амеріка-2024: Бразилія завдяки дублю Вінісіуса розбила Парагвай, Колумбія рознесла Коста-Рику і вийшла у плей-офф

У першому матчі Мексика неочікувано втратила очки з Еквадором. "Трикольорові" володіли значною перевагою, завдали майже втричі більше ударів по воротах у порівнянні з еквадорцями, але пробити оборону суперника так і не змогли. Щобільше, наприкінці матчу мексиканці отримали право на одинадцятиметровий, ледь не довівши вболівальників до екстазу, але VAR був невблаганним – рятівний пенальті скасували і "зелені" втратили шанс достроково вийти у плей-офф.

У ще одній грі Венесуела легко розправилась з Ямайкою. Перший тайм минув без голів, а по перерві Бельйо головою результативно замкнув навіс на дальню стійку. За трохи венесуельці подвоїли, забивши дещо кумедний гол: Рондон втікав сам на сам, під опікою двох захисників впав в районі одинадцятиметрової позначки і м'яч просто закотився за лінію воріт. Наприкінці зустрічі форвард Динамо Ерік Рамірес, який з'явився на полі на останні 10 хвилин, вибіг на побачення з голкіпером і добив суперника, вивівши свою команду у наступний раунд змагань.

Як наслідок, Венесуела набрала 9 очок і з максимальним результатом вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє з Канадою. У Еквадора та Мексики по 4 пункти, але перші мають кращу різницю забитих і пропущених голів – саме вони у боротьбі за півфінал зійдуться з Аргентиною. Ямайка з нулем залишилась останньою.