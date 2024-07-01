Копа Амеріка-2024: форвард Динамо голом вивів Венесуелу у чвертьфінал, Мексика несподівано оступилась з Еквадором
На Кубку Америки у США продовжуються матчі групового етапу. Читайте звіт та дивіться відео голів поєдинків у групі В на "Футбол 24".
Копа Амеріка-2024, 2-й тур
Група В
Мексика – Еквадор – 0:0
Ямайка – Венесуела – 0:3
Голи: Бельйо, 49, Рондон, 56, Рамірес, 85
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У першому матчі Мексика неочікувано втратила очки з Еквадором. "Трикольорові" володіли значною перевагою, завдали майже втричі більше ударів по воротах у порівнянні з еквадорцями, але пробити оборону суперника так і не змогли. Щобільше, наприкінці матчу мексиканці отримали право на одинадцятиметровий, ледь не довівши вболівальників до екстазу, але VAR був невблаганним – рятівний пенальті скасували і "зелені" втратили шанс достроково вийти у плей-офф.
У ще одній грі Венесуела легко розправилась з Ямайкою. Перший тайм минув без голів, а по перерві Бельйо головою результативно замкнув навіс на дальню стійку. За трохи венесуельці подвоїли, забивши дещо кумедний гол: Рондон втікав сам на сам, під опікою двох захисників впав в районі одинадцятиметрової позначки і м'яч просто закотився за лінію воріт. Наприкінці зустрічі форвард Динамо Ерік Рамірес, який з'явився на полі на останні 10 хвилин, вибіг на побачення з голкіпером і добив суперника, вивівши свою команду у наступний раунд змагань.
Як наслідок, Венесуела набрала 9 очок і з максимальним результатом вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє з Канадою. У Еквадора та Мексики по 4 пункти, але перші мають кращу різницю забитих і пропущених голів – саме вони у боротьбі за півфінал зійдуться з Аргентиною. Ямайка з нулем залишилась останньою.