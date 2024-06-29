На Кубку Америки у США продовжуються матчі групового етапу. Читайте звіт та дивіться відео голів поєдинків у групі D на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 2-й тур

Група D

Колумбія – Коста-Рика – 3:0

Голи: Діас, 31 (п.), Санчес, 59, Кордоба, 62

Парагвай – Бразилія – 1:4

Голи: Альдерете, 48 – Вінісіус, 35, 45+5, Савіо, 43, Пакета, 65 (п.)

Нереалізований пенальті: Пакета, 31 (Бразилія)

Вилучення: Кубас, 81 (Парагвай, червона картка)

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Колумбія здобула вже другу перемогу на турнірі і достроково вийшла у наступну стадію змагань. Цього разу жертвою підопічних Нестора Лоренцо стала Коста-Рика. Форвард Ліверпуля Луїс Діас відкрив ранок в середині тайму з пенальті, а одразу по перерві представники Галатасарая та російського Краснодара протягом трьох хвилин довели рахунок до розгрому.

У паралельному матчі Бразилія зуміла реабілітуватись за осічку з коста-риканцями у першій грі (0:0) і розгромила Парагвай. На екваторі першої сорокап'ятихвилинки "селесао" отримали право на пенальті і до м'яча підійшов Пакета. Півзахисник Вест Хема з позначки пробив повз ворота. Та вже за 4 хвилини Вінісіус майстерно розібрався у штрафному суперника з декількома гравцями і вивів Бразилію вперед. За трохи Савіо окреслив риси майбутньої перемоги "пентакампеонів", а згодом форвард Реала оформив дубль, забивши "у роздягальню" (добив сферу після відскоку).

Одразу по перерві Альдерете відродив інтригу – захиснику Хетафе вдався божевільний удар з далекої відстані. Але Пакета в середині тайму остаточно зняв питання щодо переможця, таки забивши з одинадцятиметрового з другої спроби. На останні 10 хвилин Парагвай залишився у меншості, але на рахунок це вже не вплинуло.

Після двох турів Колумбія набрала 6 очок і достроково вийшли у плей-офф. У Бразилії 4 пункти. Коста-Рика з 1 балом третя, а Парагвай поки йде без очок.