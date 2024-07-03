Копа Амеріка-2024, 3-й тур, група D

Бразилія – Колумбія – 1:1

Голи: Рафінья, 12 – Муньйос, 45+2

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голи: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Соса, 55

В останньому турі у групі D мали визначитись останні учасники плей-офф. Путівку гарантувала собі лише Колумбія, а от Бразилії необхідна була хоча б нічия, аби стати недосяжною для Коста-Рики. Так і сталось. Рафінья відкрив рахунок у зустрічі шедевральним ударом зі штрафного, поціливши у ближню дев'ятку.

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Хамес міг також забити зі штрафного, але поцілив у поперечку. Гол колумбійців все одно прийшов зі стандарту. Хамес класно навісив у карний майданчик, а Муньйос випередив усіх та ударом головою пробив Аліссона. Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка, дозволивши Бразилії посісти друге місце в групі з 5 очками.

Коста-Рика у своєму поєдинку здолала Парагвай. Кальво та Алькосер вже до 7-ї хвилини зробили рахунок 2:0. Парагвайці відіграли один м'яч завдяки голу Соси у другому таймі, але костариканці мінімально перемогли. Цього не вистачило для виходу з групи – у Бразилії на 1 бал більше.