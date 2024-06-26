Відбулись перші матчі 2-го туру групового етапу Копа Амеріка-2024, в яких, зокрема, Мессі і Ко вже гарантували вихід у плей-офф.

Копа Амеріка-2024, 2-й тур. Група A.

Перу – Канада – 0:1

Гол: Девід, 74

Вилучення: Араухо, 59 (Перу)

Чилі – Аргентина – 0:1

Гол: Лаутаро Мартінес, 88

В першому матчі ігрового дня зійшлись Канада та Перу. Перші програли в першому турі чинним чемпіонам світу та Копа Амеріка – Аргентині, а Перу розійшлись миром з Чилі.

Найцікавіші події розгорнулись в другому таймі. Араухо пішов у необережний підкат проти суперника та отримав жовту, але після перегляду VAR колір картки змінився на червоний. А на 74-й хвилині Перу реалізувало контратаку, яку точним ударом завершив Джонатан Девід.

А Аргентина продовжила переможну ходу, цього разу мінімально здолавши Чилі. Мессі знову не відзначився голом, але кілька разів міг асистувати партнерам. З його паса міг забити Ніколас Гонсалес, але його удар перевів у стійку воротар. Дібо Мартінес двічі рятував після ударів Ечеверії, а єдиний гол забив Лаутаро, який після розіграшу кутового зреагував на хаос у штрафному.

Таким чином, Аргентина набрала 6 очок та гарантувала собі вихід у плей-офф. Щоб вийти з першого місця, достатньо зіграти внічию у наступному поєдинку. Канада має 3 пункти, а в Чилі та Перу по 1 заліковому балу.