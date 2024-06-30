Відбулись поєдинки 3-го туру групового етапу Копа Амеріка-2024, в яких визначились два перших учасники плей-офф. Читайте огляд матчів у цій новині на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 3-й тур, група A

Аргентина – Перу – 2:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 47, 86

Нереалізований пенальті: Паредес, 72

Канада – Чилі – 0:0

Вилучення: Суасо, 27 (Чилі)

Збірна Аргентини вже гарантувала собі вихід з першого місця в групі та могла дозволити собі зіграти без Мессі, який зазнав пошкодження – розтягнення правого привідного м'яза. Втім, і без Лео чемпіони світу впевнено переграли суперника.

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Роззабивався Лаутаро Мартінес, який на старті другого тайму відкрив рахунок у грі. Відзначимо і шикарну передачу Ді Марії, який вивів нападника Інтера віч-на-віч з воротарем. На 72-й хвилині Монтіель заробив пенальті у ворота Гальєсе, але Паредес пробив у стійку з 11-метрової позначки. Арбітр не зарахував і гол Тальяфіко після подачі кутового через фол проти воротаря, а от другий м'яч Лаутаро (і загалом вже четвертий на турнірі) був забитий за всіма правилами.

А в іншому матчі групи A Канада зустрілась із Чилі. Канадцям було достатньо не програти, тоді як чилійцям треба було перемагати. Зробити цього не вийшло. Чилі залишилась у меншості вже на 27-й хвилині – Суасо досить швидко отримав дві жовті картки. Воротар чилійців Аріас став одним з найкращих гравців матчу, хоч навіть і пропустив від Олувасеї, але гол скасували через офсайд.

Таким чином, другим учасником 1/4 фіналу Копа Амеріка-2024 стала саме Канада. Вночі з 30-го червня на 1-е липня стануть відомі й інші учасники плей-офф від групи B, в якій виступають Венесуела, Еквадор, Мексика та Ямайка.