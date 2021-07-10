КОНМЕБОЛ оголосила найкращого гравця Копа Амеріка-2021 ще до фінального поєдинку між Аргентиною та Бразилією.

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На турнірі вирішили зробити виключення та віддати статус MVP одразу двом виконавцям – Ліонелю Мессі та Неймару. На Копа Амеріка форвард Барселони зіграв усі 6 матчів, в яких забив 4 м'ячі. Для порівняння нападник ПСЖ провів 5 поєдинків – 2 голи.

Фінал Кубка Америки-2021 між Аргентиною та Бразилією відбудеться вже завтра, 11 липня, початок о 03:00 за київським часом.

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