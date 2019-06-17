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Копа Амеріка-2019: Уругвай легко розібрався з Еквадором

08:26 79 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Уругвай легко розібрався з Еквадором
Уругвай – Еквадор 17 червня 2019: рахунок і огляд матчу Копа Амеріка

Один з фаворитів турніру здобув впевнену перемогу над Еквадором.

 

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Група С

Уругвай – Еквадор – 4:0

Голи: Лодейро, 6, Кавані, 33, Суарес, 44, Міна (аг), 78

Вилучення: Кінтерос, 24 (Еквадор)

Хлопці "вічного" Оскара Табареса відразу показали всю серйозність своїх намірів на цьогорічній Копа Амеріка.

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Вже на 6-ій хвилині рахунок відкрив Ніколас Лодейро, а в середині першого тайму еквадорці самі підписали собі вирок. Кінтерос ліктем заїхав в обличчя супернику, за що отримав пряму червону картку від арбітра. Уругвайці двічі скористалися чисельною перевагою ще до перерви. Зіркові форварди Луїс Суарес та Едінсон Кавані відзначилися по одному голу і перетворили другий тайм у формальність.

"Чарруас" не надто хотіли добивати суперника, однак Еквадор вирішив зробити їм другий подарунок. Центрбек Міна незграбно зіграв у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку власних воріт – 4:0.

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Світ Уругвай Уругвай Еквадор Еквадор Копа Амеріка-2019 Уругвай - Еквадор
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