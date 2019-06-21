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Копа Амеріка-2019: Суарес встановив цікаве досягнення

12:10 230 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Суарес встановив цікаве досягнення
Луїс Суарес / Reuters

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес відзначився у четвертому матчі поспіль на Копа Амеріка.

 

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес забив у четвертому матчі поспіль на Копа Амеріка, і встановив унікальне досягнення, повідомляє Opta.

Луїс Суарес ледь не забив гол усього свого життя на Копа Амеріка – перша хвилина і фантастичний удар з центру поля

Таким чином, форвард став лише третім уругвайським гравцем, який відзначався у чотирьох і більше матчах поспіль на Копа Амеріка (у 2011 та 2019 роках). До цього, подібним досягненням могли похвалитись Педро Петроне (5 матчів поспіль у 1923 та 1924 роках) і Северіно Варела (4 матчі поспіль у 1937 та 1939 роках).

Додамо, що Уругвай з Суаресом у складі не зміг обіграти Японію (2:2).

Копа Амеріка: Уругвай несподівано не зміг перемогти Японію

blog_ava
Луїс Суарес ледь не забив гол усього свого життя на Копа Амеріка – перша хвилина і фантастичний удар з центру поля
11:50
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Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Уругвай Уругвай Уругвай - Японія Копа Амеріка-2019 Луїс Суарес Луїс Суарес
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