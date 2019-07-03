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Копа Амеріка-2019: Аргентина встановила унікальний антирекорд

3 липня 09:29 1625 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Аргентина встановила унікальний антирекорд
Мессі після вильоту збірної Аргентини / EFE

Збірна Аргентини вкотре не змогла здобути трофей, поступившись Бразилії у півфіналі Копа Амеріка-2019.

 

Аргентинці продовжили свою антирекордну серію без титулів до 26 років. Востаннє "альбіселесте" вигравали турнір (Копа Амеріка) в 1993 році.

Бразилія – Аргентина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Друга найгірша безтрофейна серія команди тривала 19 років – з 1959 по 1978 рік.

Зазначимо, що у матчі за третє місце на Кубку Америки-2019 Аргентина зіграє з переможеним у півфіналі Чилі – Перу.

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Світ Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина Бразилія - Аргентина
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