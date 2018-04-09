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Коньяспор розтрощив Сівасспор Рибалки – українець не потрапив у заявку на матч

8 квітня 15:41 484 Читать на русском
Коньяспор розтрощив Сівасспор Рибалки – українець не потрапив у заявку на матч
Самюель Ето'О оформив дубль у матчі / фото із Twitter

У 28 турі чемпіонату Туреччини Коньяспор розгромив Сівасспор Сергія Рибалки з рахунком 5:0. Український хавбек у заявку своєї команди на цей матч не потрапив.

Дублем у матчі відзначився легендарний Самюель Ето'О. Також варто відзначити гол Мехді Бурабії, який вийшов дуже красивим.

Нагадаємо, контракт Рибалки належить Динамо. За турецький клуб хавбек виступає на правах річної оренди.

Зараз Сівасспор перебуває на сьомому місці у чемпіонаті з 41 очком. Коньяспор посідає 14-у сходинку турнірної таблиці.

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Туреччина. Суперліга, 28 тур

Коньяспор – Сівасспор – 5:0

Голи: Скубіц, 16, Бурабія, 59, Ето'О, 69, 75, Шен, 87

Вилучення: Акар, 66 (С)

Відео голів матчу:

Туреччина 2017/18 28 тур

Коньяспор - Сівасспор: Неділя 08 квітня 2018

Коньяспор
Матч завершено
5 : 0
Сівасспор
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