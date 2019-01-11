Коньяспор Опанасенка вимагає у Бешикташа 4 млн євро за екс-форварда Ворскли Яховіча

Ліга Європи — 13:02 190
-
Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах
-
"Я штрафував і Сабо, і Фоменка": як Зоря стала чемпіоном СРСР – ексклюзив із 92-річним Германом ЗонінимІнтерв’ю — 12:00 1455
-
Манор Соломон: "гордість Ізраїлю", який здатний стати зіркою УПЛ – знайомство з новачком ШахтаряУкраїна — 11:30 1736
-
Шахтар оголосив про перехід СоломонаУкраїна — 09:24 3476
-
Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не вартоНімеччина — 09:00 1811
Всі новини