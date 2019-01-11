Коньяспор Опанасенка вимагає у Бешикташа 4 млн євро за екс-форварда Ворскли Яховіча

Колишній нападник Ворскли Адіс Яховіч може продовжити кар'єру в Бешикташі.

Бешикташ в січні планує підписати форварда Коньяспора Адіса Яховіча, повідомляє fanatik.

Морозюк став гравцем турецького Різеспора

За інформацією турецького видання, клуб Євгена Опанасенка, який рік тому викупив Яховіча у Гезтепе за 1,5 мільйона євро тепер хоче отримати за свого гравця не менше 4 млн.

31-річний македонець вже 2,5 роки виступає в Туреччині і встиг забити 24 голи в 47 матчах чемпіонату. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів в 16 матчах, а контракт з Коньяспором діє до літа 2020 року.

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