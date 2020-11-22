Суперліга, 9-й тур

Коньяспор – Касимпаша – 2:1

Голи: Скубіц, 49, Чагіран, 89 – Кара, 17

Коньяспор на домашньому полі переміг Касимпашу, хоча все починалось погано для команди Артема Кравця. Вже на 17 хвилині вона пропустила, а українець з одноклубниками в атаці не зміг результативно відповісти у першому таймі.

Кравець повернувся до тренувань Коньяспора

Ситуація змінилась у другій 45-хвилинці. Коньяспор забив двічі, оформивши важливий камбек, а українець записав до свого активу "гірчичник". Попри це, Артем непогано проявив себе в матчі – чотири постріли в площину, один пас під удар та 5 з 6 виграних верхових дуелей.

Перемога підняла Коньяспор на 8 місце з дванадцятьма очками, Касимпаша йде 10. До слова, це був 7 матч у поточному сезоні для Кравця у Суперлізі, в яких він відзначився 5-ма голами та одним асистом.

"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів