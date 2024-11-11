Іспанська прокуратура заборонила Реалу проводити концерти на домашньому стадіоні Сантьяго Бернабеу через скарги сусідів і проблеми з недобудованою парковкою. Очікується, що це питання буде вирішено у кращому випадку в березні 2025 року. Як інформує Relevo, у зв'язку з цим влітку Реалу доведеться відкрити великий розпродаж гравців – у такий спосіб "бланкос" зможуть компенсувати збитки.

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Зміна статусу Орельєна Чуамені з недоторканних на гравця, якого можна продати – яскраве свідчення нової політики мадридського клубу. Повідомляється, що на трансферний ринок заради отримання прибутку можуть бути виставлені такі гравці, як Андрій Лунін, Антоніо Рюдігер, Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінга і Родріго.

Згідно з джерелом, статус Кіліана Мбаппе залишиться незмінним – французький форвард не підлягає продажу за жодних обставин.

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