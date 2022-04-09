Гранада вийшла вперед завдяки красивому удару Мачіса, але Дієго Карлос ще до перерви відновив статус-кво. У другому таймі на авансцену вийшов відеопомічник арбітра. Спочатку він правильно зарахував гол Окампоса, якого якраз мали зняти з поля (лайнсмен зафіксував "фальшивий" офсайд). Потім відбулася зворотня процедура з точним ударом Рафи Міра – головний арбітр не помітив фол нападника Севільї, але повтор допоміг у всьому розібратися.

Севілья наддраматично перервала серію без перемог і випередила Барселону – Окампос став автором гола після своєї заміни

Останні хвилини перетворилися на драму. Діас зрівняв рахунок на 88-й, проте Гранада примудрилася двічі пропустити у компенсований час – цього разу Мір забив легітимно, а Папу Гомес встановив остаточні 4:2 на користь Севільї.