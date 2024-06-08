Контрольні матчі: Кулусевскі зламав ніс сербському захиснику, Австрія провела репетицію без капітана – "винен" Реал
У суботу, 8 червня, відбулися контрольні матчі національних збірних, які готуються до Євро-2024.
Контрольні матчі
Швейцарія – Австрія – 1:1
Голи: Відмер, 26 - Баумгартнер, 6
Швеція – Сербія – 0:3
Голи: Мілінковіч-Савич, 18, Мітровіч, 60, Тадіч, 70
Угорщина – Ізраїль – 3:0
Голи: Саллай, 11, Варга, 19, 22
Капітан збірної Австрії Марсель Забітцер попросив головного тренера команди Ральфа Рангніка не використовувати його в цьому товариському матчі зі Швейцарією – півзахисник Борусії Д зізнався, що поразка у фіналі Ліги чемпіонів від Реала досі чинить на нього психологічний тиск. Рангнік вирішив прислухатися до лідера своєї команди і дозволив йому відпочити. Без Забітцера Австрія не змогла здобути перемогу в Санкт-Галлені – Відмер відповів на швидкий гол Баумгартнера.
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У паралельному матчі вінгер збірної Швеції Деян Кулусевскі в ігровому епізоді зламав центральному захиснику Сербії Страхіньє Павловічу ніс. Підопічні Драгана Стойковіча спробували чинити на бельгійського арбітра тиск, але замість цього отримали на рівному місці дві жовті картки. Найцікавіше в цьому моменті те, що захисник Зальцбурга так і не був замінений – у другому таймі він продовжив гру. Над дисципліною своїх гравців тренеру сербської збірної ще потрібно попрацювати, а ось в ігровому плані команда, схоже, в порядку: голи Мілінковіча-Савіча, Мітровіча і Тадіча забезпечили Сербії перемогу.
Збірна Угорщини на своєму полі легко розібралася з Ізраїлем. Героєм цієї зустрічі став 29-річний форвард Ференцвароша Барнабас Варга – він записав у свій актив дубль і гольову передачу.