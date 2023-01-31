В англійській Прем'єр-лізі на одного українця стане більше.

За повідомленням ЗМІ та знаних інсайдерів, захисник Динамо Ілля Забарний вже підписав контракт з Борнмутом. Не залишився осторонь від коментарів і президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

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На запитання журналіста видання FanDay: "Чи варто нам очікувати сьогодні трансферну бомбу з Борнмута?", бос киян відповів: "Контракт підписаний."

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українець укладе з представником АПЛ контракт терміном на 5 років – Динамо отримає за свого вихованця 27 мільйонів євро. Крім того, угодою передбачено, що киянам заплатять 20% від наступного трансферу гравця збірної України. Таким чином, Забарний стане найдорожчим гравцем в історії Динамо.

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