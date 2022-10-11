Норвезького нападника можливо придбати без узгодження трансферу з Манчестер Сіті – для цього доведеться заплатити 200 млн євро, повідомляє The Athletic.

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Цікаво, що клаусула стає активною лише у 2024 році та буде доступною лише для клубів поза межами Англії – жоден клуб з АПЛ не зможе її активувати. Сума ж буде зменшуватись з кожним сезоном Холанда в Манчестер Сіті.

Нагадаємо, в активі 22-річного норвежця вже 20 голів за Ман Сіті у всіх турнірах при 13 зіграних матчах.

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