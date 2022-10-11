Контракт Холанда містить оригінальну клаусулу – сума зменшуватиметься з кожним сезоном, обмеження для клубів з АПЛ
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд підписав цікавий контракт з чемпіоном Англії.
Норвезького нападника можливо придбати без узгодження трансферу з Манчестер Сіті – для цього доведеться заплатити 200 млн євро, повідомляє The Athletic.
Реал хоче замінити Бензема Холандом – француз має інші плани, Ман Сіті не хвилюється через клаусулу
Цікаво, що клаусула стає активною лише у 2024 році та буде доступною лише для клубів поза межами Англії – жоден клуб з АПЛ не зможе її активувати. Сума ж буде зменшуватись з кожним сезоном Холанда в Манчестер Сіті.
Нагадаємо, в активі 22-річного норвежця вже 20 голів за Ман Сіті у всіх турнірах при 13 зіграних матчах.
Тоттенхем переміг Брайтон і піднявся в топ-4, Ман Сіті розгромив Саутгемптон, Лестер не зміг покинути зону вильоту