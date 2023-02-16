Керманич "шпор" залишається вдома в Італії і деякий час побуде з родиною, інформує прес-служба клубу.

"Ситуація поставила нас у глухий кут": Конте знайшов причину поразки Тоттенхема Мілану в 1/8 фіналу ЛЧ

1 лютого Конте зробили операцію з видалення жовчного міхура, а керування командою взяв на себе Крістіан Стелліні. Асистент впорався чудово – розгром Престона в Кубку і сенсаційна перемога над Ман Сіті в АПЛ. Натомість повернення Конте на тренерську лаву співпало з невдалими результатами. Тоттенхем поступився Лестеру (1:4) та Мілану (0:1). Лікарі після матчу з "россонері" в ЛЧ обстежили Антоніо і порадили ще трішки відпочити.

Наразі невідомо, скільки часу потрібно Конте для повного відновлення, але цілком ймовірно, що Стелліні виведе команду на лондонське дербі проти Вест Хема, яке відбудеться 19 лютого.

Мілан втримав перемогу над Тоттенхемом, помстившись за поразку 12-річної давнини