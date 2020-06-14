Конте: Знімаю капелюха перед Наполі, але оцінювати треба не тільки результат

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував нічию в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії (1:1) проти Наполі, яка не пустила "нерадзуррі" до фіналу змагань.

"За підсумками двох зустрічей, я вважаю, ми заслужили виходу в фінал. Мені майже нема в чому дорікнути хлопців, сьогодні ми грали приблизно в такому агресивному стилі, в якому я б і хотів, ми домінували.

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У нас було багато шансів, ми могли б діяти більш холоднокровно, але Давід Оспіна здійснив кілька фантастичних сейвів і вирішив результат матчу. Пропущений гол розчарував, ми допустили непотрібну, наївну помилку. Ми створили багато моментів, домінували, і цей виступ послужить нам гарну службу в майбутньому.

Хлопці засмучені, що не пройшли у фінал за підсумками двох матчів. Я задоволений грою, і давайте не забувати, що Наполі сидів в обороні і контратакував, і в таких ситуаціях хавбекам особливо важко знайти шляхи для передач.

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Такий Інтер, як сьогодні, я і хочу бачити. У нас було близько 60 відсотків володіння м'ячем, набагато більше ударів по воротах. Наполі в фіналі, знімаємо капелюха перед ними, але потрібно оцінювати не тільки результат, але і гру. Я дуже задоволений командою і відчуваю, що ми заслужили вийти у фінал", – наводить слова Конте Football-Italia.

Нагадаємо, Наполі зіграв внічию з Інтером (1:1) та вийшов до фіналу Кубка Італії за підсумком двох поєдинків (2:1). Вирішальний матч проти Ювентуса заплановано на 17 червня.

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