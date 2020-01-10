Конте зізнався, що намагався підписати Ібрагімовіча в Челсі

Головний тренер Інтера Антоніо Конте оцінив повернення в Мілан шведського нападника Златана Ібрагімовіча.

"Передусім, я хочу привітати Ібру. Він великий чемпіон. Я намагався запросити його ще в Челсі, дуже поважаю Ібрагімовіча – це відмінний футболіст.

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Думаю, Златан може багато дати Мілану. Його індивідуальність допоможе іншим футболістам ставати кращими. Вважаю, тренерам життєво важливо мати таких гравців, які ведуть за собою інших. В такому випадку все стає набагато простішим", – цитує Конте Goal.

Нагадаємо, 38-річний швед перебрався в Мілан на правах вільного агента і вже встиг провести один матч в чемпіонаті Італії, вийшовши на заміну в грі з Сампдорією (0:0).

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