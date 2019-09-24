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Конте жорстко відповів журналістам, які залякують його перед матчем проти Ювентуса

19:42 250 Читать на русском
Конте жорстко відповів журналістам, які залякують його перед матчем проти Ювентуса
Антоніо Конте / Фото ФК Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте звинуватив журналістів у розпалюванні ворожнечі до своєї персони від фанатів Ювентуса.

 

"Я прочитав кілька статей, в яких йдеться про майбутню гру Інтер – Ювентус (7-й тур Серії А) як про матч, де мене будуть обсипати образами.

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Я приголомшений, тому що той, хто пише і говорить це, повинен мати совість і розуміти, що провокує і які почуття передає читачу.

Якби я був редактором цієї газети, я б вигнав їх під зад. Той, хто пише і повідомляє щось, несе додаткову відповідальність, тому що все шириться в соціальних мережах, а це провокує ненависть і невдоволення.

Мене дійсно турбує, що хтось пропонує образити людину під час гри", – цитує Конте CalcioMercato.

Нагадаємо, італійський фахівець працював на посаді наставника Ювентуса у 2011-2014 роках.

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Ювентус - Інтер Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте
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