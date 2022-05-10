"Звичайно, якщо і була команда, яка заслуговувала на перемогу, то це був Тоттенхем, а не Ліверпуль. У цій грі, я думаю, Клопп зрозумів, що він набрав одне очко, а не втратив два пункти.

"Не потрібно поводитися так, ніби ми на похороні", – Клопп розніс Тоттенхем за примітивний футбол проти Ліверпуля

Юрген – розумна людина, дуже розумна. Водночас для нас, для топ-тренерів, важливо бути зосередженим на своїй команді, а не на суперниках. Зосередитись на своїх опонентах означає, що ви хочете знайти виправдання чи алібі, тому що це означає, що щось у вашій роботі було не так.

Для тренера непросто зберігати холоднокровність після гри. Усі багато разів бачили, як я був розчарований результатом, собою чи своїми гравцями. Я поважаю Юргена і знаю, що і він мене поважає. І це добрий шанс для нього та для мене зрозуміти, що під час гри ніколи не потрібно говорити про суперника", – сказав Конте.

Ліверпуль розписав нічию з Тоттенхемом, ризикуючи втратити шанси на золото АПЛ – Арсенал і Ман Сіті можуть піти у відрив