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Конте заперечив інформацію про переговори з Інтером

18:28 60 Читать на русском
Конте заперечив інформацію про переговори з Інтером
Антоніо Конте / соцмережі

Колишній головний тренер Челсі, Ювентуса і збірної Італії Антоніо Конте заперечує, що отримував пропозицію очолити Інтер.

"Я сумую за грою. Однак я планую присвятити цей рік відпочинку. Я з нетерпінням чекаю на нове призначення, про яке, звісно, наразі нічого невідомо.

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Так, я був у Мілані, щоб подивитися матч Ювентуса. Пропозиція від Інтера? Ні, я не отримував ніяких пропозицій з Італії.

Чи сумують за мною в Челсі? Не хочу говорити про "синіх", у мене все ще є з ними незавершені справи в суді" – цитує Конте Sky Sport.

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Нагадаємо, 49-річний фахівець в липні був звільнений з Челсі, але лондонці продовжують виплачувати Антоніо зарплату за його контрактом, розрахованим до літа 2019 року.

Теги
Антоніо Конте Антоніо Конте Італія Інтер Інтер Челсі Челсі
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