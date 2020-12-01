Головний тренер Інтера Антоніо Конте може не хвилюватись за своє майбутнє у міланському гранді.

Керівництво Інтера не звільнятиме Антоніо Конте з посади головного тренера, навіть якщо його підопічні не зможуть пробитись у плей-офф ЛЧ, повідомляє CBS Sports.

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Раніше у ЗМІ була інформація, що італійський фахівець може позбутись своєї посади, а результат групового етапу ЛЧ стане каталізатором для цього.

Після 4-х турів Ліги чемпіонів Інтер розташувався на 4-й сходинці квартету В, відстаючи на 2 очки від Шахтаря. У Серії А "нерадзуррі" посідають друге місце, поступаючись Мілану 5-ма заліковими балами.

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