Конте залишиться тренером Інтера – потенційне фіаско у Лізі чемпіонів не вплине на позиції фахівця
12:51 - Читать на русском
Головний тренер Інтера Антоніо Конте може не хвилюватись за своє майбутнє у міланському гранді.
Керівництво Інтера не звільнятиме Антоніо Конте з посади головного тренера, навіть якщо його підопічні не зможуть пробитись у плей-офф ЛЧ, повідомляє CBS Sports.
Конте оригінально оцінив ймовірність відставки взимку
Раніше у ЗМІ була інформація, що італійський фахівець може позбутись своєї посади, а результат групового етапу ЛЧ стане каталізатором для цього.
Після 4-х турів Ліги чемпіонів Інтер розташувався на 4-й сходинці квартету В, відстаючи на 2 очки від Шахтаря. У Серії А "нерадзуррі" посідають друге місце, поступаючись Мілану 5-ма заліковими балами.
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