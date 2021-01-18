"Щоб обіграти таку команду, як Ювентус, який для всіх італійських клубів є орієнтиром, потрібно було показати відмінну гру. Ми зробили це сьогодні. Ми добре підготувалися, було приємно бачити, що ми мали рацію в тих аспектах, які, як ми вважали, могли заподіяти незручності Ювентусу. Хлопці ідеально працювали за планом, і я дуже радий за них, тому що такі ігри повинні дати вам впевненість в собі.

Інтер – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми бачили плоди цього процесу в минулому сезоні і продовжуємо їх бачити в цьому. Ювентус був важливим орієнтиром, клубом, який домінував в Серії А протягом 9 років. Я, як і раніше, вважаю, що Ювентус попереду не тільки Інтера, а й усіх інших клубів, але ми працюємо над скороченням цього відриву.

Це важливий крок, тому що ми повинні були навчитися відчувати смак крові і вбивати гру. Перемога над Ювентусом із такими великими чемпіонами, включаючи Кріштіану Роналду, повинна дати впевненість в тому, що ви на правильному шляху. За свою тренерську кар'єру я жодного разу не обігравав Ювентус. Мене завжди розносили, що було заслужено, так що це прогрес", – наводить слова Конте Football-Italia.

Нагадаємо, Інтер обіграв Ювентус в матчі 18-го туру Серії А та разом із Міланом очолює турнірну таблицю.

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